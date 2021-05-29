加拿大國會議員艾摩斯（William Amos）上個月曾裸體出現在一場視訊會議，如今又在國會視訊會議中被鏡頭捕捉到小便。他已暫卸部分職務，並表示正在尋求「協助」。

艾摩斯昨晚在社群媒體推特（Twitter）發出聲明表示：「昨晚我在一處非公共場合參加眾議院議事程序的視訊會議時，在沒有意識到自己正在鏡頭前的情況下小解。」

他還說：「我對自己的行為及任何目擊到這些行為而困窘的人感到非常難為情。儘管這是意外，且沒有被大眾看到，這也是完全不能被接受的行為，我深感抱歉。」

法新社報導，艾摩斯4月在國會提問時間視訊會議連線時，被鏡頭捕捉到全裸站在加拿大國旗與魁北克省旗之間，私密部位被手機遮住。

身為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬自由黨（Liberal Party）一員的艾摩斯當時也宣稱那是一場意外。

反對派保守黨（Conservative）在聲明中表示，艾摩斯這回被捕捉到尿在咖啡杯裡。

保守黨議員維奇歐（Karen Vecchio）說：「這是艾摩斯先生第2度被捕捉到向眾院同僚暴露自己，眾院在視訊或其他場合，都不該碰上這種令人無法接受的行為。」

維奇歐在聲明中抨擊：「這是艾摩斯先生一貫的行為模式，現在我們清楚知道，杜魯道領導的自由黨未能善盡職責，在第一次事件後確保安全的工作環境。」

46歲的艾摩斯宣布已「暫時」卸下部分國會職務，但仍持續代表他的選區。他還說自己將尋求「協助」，但沒有說明何種協助。

(中央社)