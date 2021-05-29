新冠肺炎在台灣本土確診數增加，疫情緊繃連帶人與人之間的關係也緊張不少，由於現在外出被要求需要全面配戴口罩，先前于美人放話大家應該發揮守望相助的精神，見到有人沒戴好口罩就要提醒對方，但有時過猶不及都令人煩惱，女星李佳穎最近在網上分享街拍美照，引來網友批評，好友李國毅看不過去也點名該網友：「無不無聊」。

全台疫情警戒升至第三級後，民眾出門全程都須佩戴口罩，對此，先前于美人呼籲，在街上遇到沒戴口罩又惱羞成怒的人不用客氣，「很多速食店家和餐廳也都取消內用並禁止借用廁所，不要再吵為什麼，就這樣！不是只有你怕死，別人也要活，好嗎？」，也強調希望大家不要貪一時方便忽略生病的危險，「大家都不方便才能大家都活著！」

李國毅幫李佳穎回嗆酸民。（圖／翻攝自李佳穎臉書）

有鑑於此，納豆前女友林千又近日曬出去花蓮的照片，被網友出征狂轟沒戴口罩，為此她火速刪文。而女星李佳穎最近在臉書上分享涼感牛仔褲的頁配文，可見她小短褲上身，在街上露出修長美腿，也引來網友質疑她為何沒戴口罩。

李佳穎和李國毅是多年好友。（圖／中時資料照片）

某名網友留言寫下：「疫情沒戴口罩，在戶外拍照真的很糟糕」，而和李佳穎是多年好友的李國毅回應：「你們這種人無不無聊？」，李佳穎自己則展現高EQ說：「這當然不是疫情時期拍的呀！別誤會，防疫最重要」，並加上愛心符號，其他網友也幫李佳穎說話，表示：「現在發文就一定是現在拍的照片嗎」、「有問題是不會有禮貌的詢問或是有禮貌的提醒嗎？禮貌很難嗎？」、「怎麼一直有你這種人，人家發舊照也不行...」、「因為李國毅出來說話所以我決定買這條牛仔褲！已下單結帳！謝謝」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)