天使投手大谷翔平29日終於登板，主投6局失3分繳出優質先發，但是他自己沒上場打擊，隊友差點被完封，終場運動家3-1獲勝，大谷吞下本季首敗，自責分率2.72。大谷控球的老毛病還在，3局下他對運動家坎納(Mark Canha)投了頭部近身球，引發雙方板凳清空對峙，但大谷保持冷靜化解尷尬，坎納後來也原諒他了。

坎納當時閃過了那個直朝臉部而去的93.3英里速球（時速約150.1公里），他罵了一聲，大谷什麼也沒說。然而捕手鈴木清很生氣，上去跟坎納吵架，主審橫身進來推開鈴木清，雙方板凳球員都走進場內，但沒有真的衝突。大谷在投手丘上揮手示意，陪著笑臉表示他沒有惡意。

爭吵過後坎納揮棒落空遭三振，同時一壘跑者「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)試圖盜二壘，憤怒的鈴木清直傳二壘逮中安德魯斯，成為一個帥氣的2-4雙殺！

不料大谷6局下又對坎納投了一顆近身球，這次坎納躲不開而成為觸身球了，這球打在他的左背部。大谷出手之後站不穩單膝跪在投手丘，坎納毫不在意，笑笑地走上一壘，主審也沒處罰。大家知道大谷有控球問題，不是故意的。

巧合的是安德魯斯第6局也在壘上，他靠著坎納的觸身球和連續兩支犧牲打回來得分，這是全場第1分。大谷投完前6局只失1分，第7局被連續四壞保送和安打失1分，退場後中繼投手又掉1分算在大谷頭上，最後責失3分。

前一次對印地安人登板球速下滑之後，此戰大谷的均速回到94英里（時速約151公里），最快一球有97.9英里（時速約157.6公里），為防前次出現的投球疲勞，天使此戰派出高斯林(Phil Gosselin)擔任指定打擊。

(中時新聞網)