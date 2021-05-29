國內疫情嚴峻，各地篩檢站都大排長龍，但PCR量能嚴重不足，已經一周以上每天都有兩三百例的校正回歸個案，對此，台灣大學校長管中閔表示，台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫相關工作，請求政府排除法規限制，而中央也隨即發出徵召令，預計先徵召獸醫系的實驗室，待樣本盲測結果確認無誤後，直接就地合法。

台大校內有PCR設備和P2實驗室，可投入防疫相關工作。圖為 real time PCR機台。（翻攝自管中閔臉書）

在國內疫情緊急，篩檢量能緊繃的情況下，管中閔在臉書貼出校內PCR機台與病毒核酸自動抽取機的照片，發文指出如今防疫就是作戰，為支援並擴大目前檢驗能量，台大樂於將校內PCR設備和P2實驗室投入防疫相關工作，但是要請政府協助排除法規，例如：醫檢師法與檢驗場域限制等障礙。

圖為病毒核酸自動抽取機。（翻攝自 管中閔臉書）

對此，台大師生紛紛留言：「非常樂意，生科相關的學生和助理們也都曾問過、有想要貢獻的意願」、「全民抗疫！」，還有助教站出來，「我是化學系助教，曾是分生醫檢師，也曾負責TAF認證，一直很想到第一線支援，如果可以請讓我加入團隊協助檢驗事宜！」

同時，台大化學系教授徐丞志也在臉書表示，昨天（28日）傍晚台大校內很多老師都收到校方訊息，詢問各個系所是否有可拿來做檢測的qPCR機台。就在校方發出PCR機台動員令、校長親自貼臉書之後，獸醫學院就有幾個實驗室在晚上就接到政府的徵召令了。其他生農學院、生科學院、醫學院等都有相當充沛的檢測量能，如果全部投入協助政府檢測，目前樣品塞車和每天記者會上「校正回歸」的情形應該能夠大幅改善。

徐丞志表示，只要有清楚的數據，才能夠制定最有效率的疫情作戰策略。且這次政府誠意很夠，待樣本盲測結果確認無誤後，直接就地合法，「讓獸醫系的實驗室就可以出檢測報告了，這真是天大的好消息！」

徐丞志表示，不知道目前放寬到多少科系可以做，但是目前所知應該是先從獸醫系開始，並呼籲大家有多餘的qPCR機器和熟悉機台的人力，可一起加入支援協助進行檢測的行列，盡可能的拉大檢測量。

(中時新聞網)