疫情籠罩低迷，中市茂盛醫院傳出振奮喜訊，1名產婦生下罕見試管3胞胎，都是健康女娃兒。（台中茂盛醫院提供／陳淑芬台中傳真）

疫情因確診及死亡人數攀升籠罩低迷氣氛，台中茂盛醫院今天傳出接生罕見試管3胞胎的振奮消息，3個女娃兒體重都在1740至1820公克，健康狀況良好，28歲產婦何太太說，已為台灣添3名生力軍，決定封肚。醫院副院長陳忠義表示，為求胎兒健康發育、避免早產，一般建議不要植入過多胚胎，他從醫20年來這次第2次接生3胞胎，尤其能撐到34週才生產案例是少之又少。

台中茂盛醫院今天傳來令人振奮的喜訊，首度成功接生罕見的試管3胞胎，產房調派10多名醫護全副武裝待命擠滿產房，陳忠義及婦產科醫師廖敬慈等醫療團隊順利剖腹接生3位嬌客，體重各在1740、1760及1820公克，都是健康女娃兒。在疫情期間喜獲3千金的何姓夫妻和醫護見證新生命都很高興，醫院裡喜氣洋洋。

陳忠義指出，因多胞胎孕婦在產程可能發生的出血量多及收縮等風險，一般為求胎兒健康發育、避免早產，都會建議不要植入過多胚胎，3胞胎相當罕見，產婦相當年輕，在孕期的健康情形都很不錯，決定在她滿34週剖腹生產，他也很奮地說，他從醫20多年來，這是第二次接生3胞胎。

婦產科醫師廖敬慈則表示，何太太在32週時，因吃壞東西拉肚子多天後，才到醫院就診，檢查發現出現宮縮狀況，而要求住院安胎，所幸情況好轉，胎兒也都很穩定。

何太太在多年前因為肚子痛去看婦科，意外發現患有巧克力囊腫，左側輸卵管也堵塞。結婚1年後，去外院不孕科診所治療3年後，才成功懷孕，就近到茂盛醫院產檢與生產。

「因為捨不得，於是打銷減胎的念頭」何太太說，原本以為懷的是雙胞胎，後來作超音波檢查時竟多出1個寶寶的心跳，家人都很驚喜，但也為她擔心， 她則是因為3個寶寶發育得很健康，捨不得減胎。她還對老公說，男孩、女孩一樣好，生3個已為少子化的台灣做出貢獻，決定就此「封肚」。

「從沒想到一次來3個」初為人父的何先生高興地說，他在馬祖當兵時，曾意外地幫婦女在車上接生，感覺好奇妙，現在自己要當爸爸了，真的很幸運、很幸福，也希望能為疫情嚴重死傷的台灣，增添一絲喜悅與希望。他老早就幫女兒們取好名字，分別叫做：「何晴」、「何樂」、「何悅」，希望她們像陽光一樣，帶來希望與快樂，平安長大。

(中時 )