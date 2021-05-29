台中地區今日上午天色轉陰，平地在10點左右下起零星小雨，山區早上開始雷聲大作，德基水庫集水區11時30分左右降下間歇性小雨，但雨勢不大，更上游的梨山地區也飄雨，果農聽到滴答雨聲，開心歡呼「聽到雨聲真好」！

德基水庫幾近見底，大甲溪發電廠啟動微調措施，近日透過調配下游谷關壩支援放水。德基水庫這幾天放水閘門時開時關，努力維持水位不低於1322公尺。根據水利署即時水情顯示，德基水庫29日上午7時蓄水率1.34％，水位為1322.55公尺，進流量仍是每秒4立方公尺。

德基水庫急需降雨解渴，今日梅雨鋒面逐漸往中台灣移動，集水區11時30分左右降下間歇性小雨，更上游的梨山地區也飄雨，果農聽到滴答雨聲，開心歡呼「聽到雨聲真好」！

台中市上午天候轉陰，各地陸續在10點過後陸續降雨，連日炎夏稍稍降溫，但雨勢不大，部分地區連柏油路都沒濕。許多民眾聽到雨聲都相當開心，紛紛拍照分享到臉書，相互通報下雨地點，並集氣祈雨盼雨勢加大。

(中時 )