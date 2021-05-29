印地安人與藍鳥隊的比賽28日在狂風暴雨中進行，最終只打了7局裁定比賽結束，印地安人以2比11吞敗，台灣好手張育成面對柳賢振2打數盡墨、吞下1次三振。

張育成此役擔任先發一壘手、打第8棒，面對左投劉賢振，首打席敲出內野飛球出局，沒能延續攻勢，第2打席則遭到三振，2打數無安打，賽後打擊率也再下修至1成45。

柳賢振雖在首局就先掉分，但隊友給予火力支援，先在第2局追平，第3局再進帳4分逆轉，不過今天天氣不佳，比賽打了近3個小時，在7局下、11比2時因雨暫停，最終仍無法恢復比賽，裁定結束。柳賢振此役先發5局、失2分，投出6次三振，奪下本季第5勝。

而在雙城3A聖保羅聖徒（St. Paul Saints）打拚的台灣好手林子偉今天繼續擔任開路先鋒，3打數1安打，連5場有安打表現，還跑出2次盜壘成功，助隊以4比0擊敗小熊3A愛荷華小熊（Iowa Cubs）。

(中時 )