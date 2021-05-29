由於雙北疫情警報尚未解除，高雄市長陳其邁28日宣布新增10處社區快篩站，加上原先在23家醫院設立的篩檢站，目前高雄總共提供民眾33個快篩採檢服務的處所，高市府衛生局副局長林盟喬表示，新增的10個社區快篩站，將於31日正式啟用。

林盟喬指出，從下周一開始，將會新設10個社區快篩站，再結合原本在醫療院所設置的23處篩檢站，總計會有33處篩檢站，讓有染疫機會的高危險群可以盡快篩檢，來免除民眾得到新冠肺炎的疑慮。

林盟喬表示，社區篩檢站實施的主要原則，是根據人口稠密度、近期確診個案的居住地、工作點，還有確診者足跡較多重複之處來做籌設，一方面要考慮民眾的方便性，一方面也希望高危險族群可以藉由篩檢，快速抓出染疫者或是解除民眾感染疑慮，希望有符合篩檢標準的民眾，可以盡快接受採檢。

林盟喬強調，社區快篩站的採檢流程均符合相關標準，希望民眾切勿以訛傳訛，民眾篩檢時，一定還是會要求保持社交距離並戴好口罩，只有在採檢的瞬間，才可以將口罩取下，所以在附近的民眾，只要保持好社交距離、戴口罩，就不會有感染的疑慮。

(中時 )