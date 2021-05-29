本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣日前拋出將與14個執政縣市籌組「抗疫聯盟」，更呼籲中央加快地方申請疫苗採購的行政審查。由於立法院31日將處理紓困條例修法展延，擬授權政院追加2100億元特別預算，為了進一步了解地方攸關防疫與紓困的需求，黨中央明天將與14縣市召開視訊會議，由江啟臣親自主持。

面對疫情急遽升溫，國民黨主席江啟臣26日在中常會上表示，中央政府應該主動協助、聯繫有意願尋找管道採購國際認證疫苗的縣市政府，並將與14個執政縣市首長組成「抗疫聯盟」，積極面對疫情下日益混亂的局勢。

趕在紓困條例修法展延於31日闖關通過前，國民黨明天將與14縣市召開視訊會議，聽取地方上的需求，包含防疫物資、疫苗採購等需協助的防疫作為；這場會議將由江啟臣主持，黨祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀、組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏、立院黨團三長、智庫副董事長連勝文、藍營執政縣市代表等出席。

王育敏表示，明天將聆聽地方在紓困與防疫上面臨的問題，包含人力、醫療資源、病床不夠等議題，黨中央會協助地方政府解決問題，如今全台鬧疫苗荒，地方政府、企業與宗教團體相繼提出專案申請，中央政府應全力協助民眾取得疫苗，勿用行政卡關。

國民黨團首席副書記長陳玉珍說，明天將聚焦在紓困4.0地方政府需求、防疫物資整備需求、中央防疫政策地方實際執行上的問題與困境，對於疫情升溫，中央與地方執行產生落差，盼藉此會議了解地方政府執行相關防疫政策，是否有需要調整或改正，透過智庫研擬建言由黨中央與黨團要求中央政府調整。

(中時 )