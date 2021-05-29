桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊3名清潔隊員確診，桃園市長鄭文燦在防疫會議指示，龜山全區大消毒。（賴佑維攝）

桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊3名清潔隊員確診，桃園市長鄭文燦在防疫會議指示，龜山全區大消毒。桃園市環保局表示，昨天已緊急對確診者平常資源回收的2作業路線消毒，29日將再度出動6台水霧消毒車，對龜山全區主要道路大消毒。

環保局表示，桃園市政府28日公布龜山區清潔隊有3名隊員確診，環保局第一時間也安排138位隊員前往採檢，並同步派出消毒機具針對這3位隊員所服務的「坪頂區1」及「楓樹、幸福區」2條資源回收車路線，進行2次消毒，並同步啟動區域聯防機制由其他區中隊支援龜山區收運垃圾。

環保局指出，早在5月11日已開始3階段消毒作業，更於24日至29日針對全市生活圈進行大消毒。除昨日針對確診隊員作業路線進行2次消毒外，29日又派遣6台水霧消毒車針對龜山全區的主要道路進行大規模消毒，降低環境風險。

環保局長呂理德表示，昨日也透過民政系統通知該區各里加強宣傳，龜山區29日暫停資源回收業務，而廚餘及一般垃圾正常收運。

環保局強調，民眾倒垃圾時請務必戴口罩，保護自己也保護清潔隊員，若有經稽查不戴口罩者，最重處1萬5千元罰鍰。

(中時 )