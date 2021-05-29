佛光山、永齡基金會擬購捐疫苗 陳時中：還是要由中央跟原廠簽約

近來傳出永齡基金會、佛光山等團體希望引進疫苗捐給台灣人用，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近來收到企業或宗教團體很熱心，但整體基本原則，無論經過代理申請後，還是要由中央政府與原廠簽約採購、統籌分配、監督控管。

昨日(28)佛光山所屬的國際佛光會正式行文給衛福部疾管署，申請專案核准進口捐贈美國嬌生藥廠疫苗20萬至50萬劑。日前也傳出鴻海集團創辦人郭台銘欲透過永齡基金會，購買1000萬劑上海復星BNT疫苗，捐贈台灣政府使用。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，因為原廠回覆接觸的對象就是各國家，是否能夠確保每個環節、冷藏條件品質，是指揮中心關注的地方。

陳時中說，如宗教團體、企業說要媒合，大家有這樣的管道提出原廠授權，接下來就由政府做審查、簽約、採購，不會透過其他人簽約，不要透過中間人才能確保疫苗安全，也要採疫苗施打最有效率的方式來分配使用。

佛光山50萬劑嬌生疫苗遭卡?陳時中：由中央簽約

(中時 )