中央流行疫情指揮中心29日宣布單日確診增加 327 例，本土病例320例，校正回歸166例，總計例 493例，彰化縣增加2 例、校正回歸0 例。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心29日宣布單日確診增加 327 例，本土病例320例，校正回歸166例，總計493例，彰化縣增加2例、校正回歸0例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

彰化縣今天公布只有增加2例，彰化人鬆了一口氣，表示欣慰，但仍不能大意，從確診總數是全國第4位，下降到只有2例，非常不容易，彰化人特別感謝衛生、醫護等第一線人員，不眠不休的守護。

陳時中表示，整體確診人數，沒有惡化，但也沒有急遽改善，回歸案件則在下降，但還要在觀察一、兩天才能論斷，但顯見行政效率已經提升。針對各界關心採買疫苗強調，還是由中央政府與原廠簽約，統一採購，統籌分配，畢竟是要打到人體，必須要有嚴格控管。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化採取對接觸史第一時間、大規模匡列、採檢，嚴格要求健康自主管理，把可能傳播鏈都匡列在掌控範圍，圍堵再對外傳播的可能性。

彰化人對此感到欣慰，如果能夠繼續保持「彰化模式」就真的非常值得驕傲，也謝謝防疫人員的付出。

(中時 )