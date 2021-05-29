病床問題中央口水戰！柯文哲嗆石崇良講幹話 「要是在醫院我就砸過去！」

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今(29)新增例486本土個案，其中校正回歸有166例，另有7名境外移入。確診個案今新增21死，再創單日新高。台北市長柯文哲今日召開記者會，說明台北市防疫最新進度。柯指出，目前民眾自動自發封城「有點成效」，馬路上救護車跑來跑去的情形減少了；但話鋒一轉也痛批衛福部次長石崇良講幹話，開嗆要把「病歷砸過去」。

雙北成為新冠疫情重災區，台北市政府準備在30日做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，台北市長柯文哲28日證實此事，並直言，從數字上看疫情沒有好轉，死亡人數持續上升，這兩周很像「世界大戰」，而升四級演習不是台北市單獨的事，要先盤整做桌上演習，再和中央、新北商量，看遇到什麼問題。

北市府的四級警戒兵推，據悉種類含括交通、民生、社會照顧等，像是管制民生必需品，但不會關閉批發市場、公有市場；里辦公室與活動中心協助照顧居家弱勢與獨老，並分區建構供餐中心提供外送，至於交通則會管制公共運輸及私人運具。

柯文哲今則表示，這段期間台北市民自發性封城看得出來有點成效，路上跑的救護車有所減少，且北市醫院的病床數量都有逐步增加。因此他覺得目前的戰略應是，維持目前自動自發封城的警戒，再儘速打疫苗，大概有打到70%比例就可以真正解封。柯並指出，蔡政府要用六千多億紓困，講坦白些，用六百億買疫苗就可以了。

但提到中央計算公布的「空床數」問題，柯文哲忍不住又怒了，開嗆提出此數據的衛福部次長石崇良，表示石崇良是台大醫生出身，「不要給我講這種幹話，如果你還在台大，我病歷砸過去！」

【LIVE】台北市疫情記者會｜2021.05.29

(中時新聞網)