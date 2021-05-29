世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任今天警告，在至少70%人口接種疫苗後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情才會結束，同時批評歐洲的疫苗施打作業仍然「太慢」。

世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在接受法新社採訪時表示：「一旦我們的疫苗接種率達到70%的最低覆蓋率，大流行就會結束。」

克魯格還表示，他的主要擔憂之一是新型冠狀病毒的新型變異病毒株具更強的傳染力。他說：「例如，我們知道B.1617（印度變異病毒）比B.117（英國變異病毒）更具傳染力，而英國變異病毒已經比之前的病毒株更具傳染力」。

根據這位比利時醫師的說法，傳播速度是構成傳染病大流行的「本質」。克魯格說：「即使世衛組織宣布定調為全球大流行，許多國家仍在觀望，我們因此失去了寶貴的時間。」

去年2月起擔任歐洲區域辦事處主任一職的克魯格讚揚各界呼籲團結一致，但他也強調，迅速推廣疫苗至關重要。

克魯格說：「我們最好的朋友是速度，因為時間對我們不利，疫苗接種作業速度仍然太慢；我們需要加速，需要增加疫苗的數量」。

根據法新社統計，世衛組織歐洲區域涵蓋的53個國家和領地（其中數個位於中亞）中，26%人口接種了第一劑COVID-19疫苗。而在歐盟地區，有36.6%人口已施打至少一劑疫苗。

(中央社)