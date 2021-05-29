全國本土病例激增，提升到三級防疫警戒！台中市北屯區29日清晨卻有10多名年輕人，騎著機車群聚於中市北屯區瀋陽路，不僅淪為防疫破口，還製造噪音妨害安寧；轄區警方獲報趕往時，一夥人就一哄而散，民眾痛批防疫破口，大半夜群聚又妨礙安寧，警方應依法究辦。

根據臉書爆料公社公開版，一群年輕人騎著機車停在路邊，部分機車後座還載著穿著清涼的女孩，群聚瀋陽路一處民宅社區外，好像是要夜間騎機車一起出遊，人數約10餘人，其中有數人疑似未戴口罩、聚集聊天、打電話等。

民眾在臉書留言說，「他們是北屯區工地的圍事的人，仗著自己是開營造或有錢有勢在招標工程，一整天就一群人在群聚；若鄰居抗議或反應，就會有人帶著揪一群8＋9人，要去找抗議的人輸贏，大家小心喔！」

警方表示，29日清晨接獲報案後，派遣員警前往處理，員警抵達時，這群人已離去；依傳染病防治法規定，不戴口罩可處3000元至1萬5000元；群聚最重處30萬元罰鍰。民眾留言說「這種屁孩確診了，一點都不覺得可憐！不要傳染給無辜的人啊！」

(中時 )