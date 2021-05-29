因應疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌今上午再度召開疫情及紓困會議，針對疫情發展狀況及全國防疫資源、各種紓困方案申請與發放流程，進行盤點討論。行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，防疫是現在最優先的事情，但因疫情受管制的行業飽受衝擊，新一波紓困4.0預算編列原則與相關方案，已向蔡總統報告，並獲得蔡總統全力支持。至於立法院朝野黨團立委提出眾多紓困方案建議，政院予以尊重，並會持續聽取各方意見。

羅秉成指出，疫情指揮中心指揮官陳時中在會中報告近日疫情發展情況，陳時中提到，在全國三級警戒及國人配合防疫、減少移動政策，現在並沒有發生幾何級數的成長，證明目前相關管制作為有發揮一定效果，但仍需全民嚴陣以待。

蘇貞昌表示，企業做好分流、民眾減少不必要出門、減少接觸，就是最好的防疫措施，也才能降低第一線醫護的負擔，顯示指揮中心的決策方向正確，現在疫苗陸續進來，也請指揮中心妥善規劃各種接種的對象及次序，要讓站在防疫第一線的醫護及警消人員能儘快得到保護。

防疫會議後，蘇貞昌召集主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春、交通部長王國材以及公股行庫董事長及總經理等人，針對預計下周啟動紓困發放作業及貸款流程準備工作討論。

蘇貞昌說，這一波紓困是審酌受疫情衝擊的各種產業、人民因疫情管制所受到的損失，所要紓困的對象比去年還要多元。因此請各部會應該負起責任，把各自的服務對象服務好。但任何一筆紓困經費都來自國家預算，基於國家財政永續經營，每一筆錢都應該花在刀口上。

若紓困特別條例修正草案於31日獲立法院三讀通過後，行政院會將會將過紓困特別預算案，可望下個月4日起開始執行各項紓困補助的發放及申請作業。

蘇貞昌要求各部會及公股銀行必須要展現高度效率，希望去年合乎資格、已有帳戶資料的紓困對象，可以直接撥入個人帳戶，並即時通知，讓民眾不用到現場或來電查詢，若有部分民眾需要到臨櫃申請相關紓困作業，請各地政府做好演練，簡化流程，加速後端資格審查效率，降低群聚感染的風險，也減輕行政作業負擔。

(中時 )