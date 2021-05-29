【LIVE直播】新北市本土+校正新增224例確診 市長侯友宜記者會說明最新情形｜2021.05.29

本土疫情嚴峻，29日再新增320例本土確診案例，新北市佔224例，而雙北是否提升至第四級疫情警戒成為大眾關注焦點，今日上午新北市副市長謝政達找來各局處首長開會，再度盤點去年模擬四級警戒相關措施，為接下來可能的升級做準備，一起來聽新北市市長侯友宜最新說明。

新北市公布最新確診地圖，各區染疫人數一次看。（翻攝直播）

若中央宣布升四級，侯友宜提6大措施。（新北市府提供）

新冠疫情持續升溫，新北市長侯友宜29日表示，市府已經在5月19日起重新做好調整升四級的整備，除了目前14區演練，未來也將擴充到29區演練，若中央宣布進入第四級，將有六大執行措施，包括全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間與維持醫療救災救護的運作。

侯友宜說，去年市府已經針對四級兵棋推演，中央今年5月3日公布警戒標準後，市府也隨即調整，5月19日起就已經開始採取推動小規模熱區防疫中心，為未來升級實戰演練。

侯友宜說，這些都是經過足跡分析個案分析，把高風險熱區找出來，在地方相關法令可前提下，只要未來中央整個四級，隨時可以搭配而上，除了目前十四區，未來也將擴充到二十九區全面實戰。

侯友宜強調，升級這是中央統籌指揮，非地方權責，只要中央下令，就能全面啟動，也要採區域聯防方式進行，要北台灣合作，獲全國努力。

(中時新聞網)