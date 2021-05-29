近日我國新冠肺炎疫情嚴峻，外界疾呼應盡速引進疫苗，中央流行疫情指揮中心今表示，昨天疫苗施打4萬2920劑，尤其是雙北市、高雄市打的多，呼籲疫苗能夠快速施打，以這個速度來看，下周二將把下波疫苗分下去，盡量補滿。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，因應未來疫苗供應多，會有相關整備與啟動，預計6月份會有500家基層診所加入、8月會有1000家，會透過外展服務增加注射量能，讓疫苗快速接種。

(中時 )