新冠肺炎疫情持續延燒，女星小薰（黃瀞怡）停工在家躲疫，怎料竟在網購時慘遭詐騙，戶頭僅剩378元，她在直播上氣曝完整過程，苦喊：「疫情期間誰能比我慘，沒賺錢就算了，還被騙錢」，她也透過經紀人小藍表示，損失的金額大約5位數，當下就有立刻前往警局報案，男友鄭人碩也有關心，並說「就當擋一劫，花錢消災」，希望她不要太難過。

小薰在直播中透露，前陣子有買了大概6、7瓶的沐浴乳和洗髮精，昨晚7點多突然接到電話，對方自稱是廠商，說因為不小心把標籤貼錯，導致她被設定成「經銷商」，如果不修正，每個月都會固定從她帳戶自動扣款，小薰聽了覺得不對勁想說「可是我是貨到付款」，但聽到會自動扣款，小薰還是緊張反問怎麼辦，該名「廠商」又稱會請銀行打給她，過了3分鐘果真打來，跟小薰核對身分後，先請她匯款，並要求關機1個小時，開機後才發現錢沒有回來，驚覺自己被騙了，趕緊打165反詐騙專線，再到派出所報案。

經紀人無奈喊「她第一次接到這種詐騙電話，反應不過來就乖乖照做」，警察雖表示這種詐騙通常是人頭帳戶，追回款項的機率不高，依舊相當熱心地請她先打去銀行看來不來得及要求止付，但銀行說錢已經轉出去了，讓小薰只能認賠，也希望藉由自己的慘痛經驗，呼籲大家千萬別上當，粉絲們得知此事後也相當擔心她沒辦法過活，灌爆她的IG私訊問說需不需要匯錢幫她，讓她相當感動，直播完氣也就消了。

(中時 )