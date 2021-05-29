中央核定為「新冠肺炎專責院區」的新北市立聯合醫院急診室醫師詹征禕表示，醫護人員精神緊繃，尤其三重院區專收確診病患，醫療設備這兩周下來，量能吃緊，本院「病床數撐不了幾天了」，最令他難過的是一家3口確診外，確診高齡92歲母親，只能眼睜睜看著兒子在「戶外帳篷」被插管。

三重院區專收確診病患，醫療設備這兩周下來，量能吃緊（醫師詹征褘提供／戴上容新北傳真）

詹征褘說，他近期印象最深刻又難過的事，是一個家庭中有3人都確診，分別是一位92歲高齡的媽媽、兩名60多歲雙胞胎老伯伯，一位伯伯收治在他縣市重症病房，另一位伯伯和92歲的媽媽在三重聯醫，三重聯醫伯伯昨日狀況急轉直下，無奈沒有病房，最後只能在三重聯醫外面戶外診療室插管，而確診的92歲媽媽在一旁看著孩子受苦，令他感到很不捨卻也無可奈何。

「病床很吃緊！撐不了幾天了」第一線急診醫師詹征褘表示，新北聯醫三重院區為新冠肺炎專責醫院，全院有114病床，目前已收治超過90幾張床，僅剩不到20床，只能再撐幾天，全院共有900多位醫護、行政人員，目前總動員投入醫院事務，醫院大致分為3組，分別為篩檢站、急診室和專責病房。

詹征褘說，「篩檢站」每天為民眾篩檢，接觸人多、壓力甚大，且有未知染疫風險，目前由部分行政人員幫忙支援分裝篩檢棉花、發號碼牌等事務；「急診室」收治急症病患，有許多病未篩檢被送入，或突然間「快樂缺氧」失去呼吸心跳，因「快樂缺氧」未有徵兆，醫師在高風險插管中疲於奔命。

詹征褘表示，「專責病房」中的醫護人員需要長時間穿戴防護用具，因為需要經常消毒，有許多醫護人員有手、腳、臉部脫皮的情況，此外，所有醫護人員休假大多不敢回家，怕連累家人，幸好有市府安排附近旅館，醫護人員才能安心休息。

詹征褘坦言，目前最令醫護人員擔憂的病例是「未篩檢」確診病例，因為這樣的病患不知道病程，一不小心全院醫護都會有染疫風險，醫護人員穿戴的防護裝備很多，天熱有中暑的可能、下雨也穿脫不便，目前訂定工作一小時休息20分鐘，醫院內部設置涼水、通風口和輕音樂，盼能緩解第一線救護人員的辛勞。

(中時 )