呂姓男子2020年3月見疫情升溫，在臉書張貼口罩販賣訊息，陸續向4名網友詐得3萬3000餘元，收款後根本沒有出貨，被害人報案後遭逮捕法辦，士林地方法院日前審結，呂男依詐欺罪判處1年6個月有期徒刑，緩刑2年可上訴。

呂男開庭時還指控警方沒有搜索票就去搜他家，全案違法，但法官查驗警方蒐證帶，發現當時有徵得呂同意，呂當時向警表示：「給你上銬、給你們抄，我去外面」等語，認定取證合法。

判決指出，呂男去年3月在臉書貼文，指稱自己有醫療級口罩可提供，有需要者可私訊，先後有4位民眾向呂洽詢，並陸續匯款給呂，總金額為3萬3150元。

但呂收到錢後卻不出貨，面對買家詢問百般推拖，民眾後來認為被騙，氣得向警方報案，呂事後也被逮捕、法辦。

呂開庭時辯稱，自己確實有從國外進口口罩，但經過海關時疑似被扣住，士林地院調查呂並無買賣訂單、貨物進出口、報關證明文件，無法判定呂是否真有進口，所涉犯罪並非藥事法而是詐欺。

呂事後將2萬6000元還給其中1人，考量他無前科，士院審理後依詐欺罪判處1年6月有期徒刑，緩刑2年向公庫支付10萬，其他3名被害人7150元遭詐款項也應歸還，全案可上訴。

(中時 )