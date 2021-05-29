國內新冠肺炎疫情嚴峻，單日死亡人數率創新高，重症病患恐拖垮醫療能量，中央流行疫情指揮中心表示，22縣市已啟動23家專責應變醫院，其中北市共1092床、收治520人，大約一半的量。若計算全台可以擺放在專責病房的床位，空床有7676床。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2003年SARS之後，政府成立傳染病防治醫療網，每個縣市都指定一家應變醫院，必要時可清空或部分清空，以因應大量病患收治。統計至昨天為止，22縣市共啟動23家應變醫院，其中台北市除和平院區，還多指定三總的松山分院，北市總共啟動1092床，收治520人，大概一半的量。

羅一鈞說，雙北3家專責醫院已經全院清空，包括北市聯合醫院和平院區110床、三總松山分院93床、新北市立聯合醫院113床，這3家都是接受衛生局安排，把需要住院病人優先去收治。若比較傾向重症病患，院內也有部分ICU能收治，其他備援醫院，也能接受重症收治。

除雙北專責醫院清空，部立桃園醫院新屋分院、部立台東醫院也是全院清空，其他醫院則是分階段清空。

衛生福利部常務次長石崇良指出，專責病房部分，昨日數字上與地方會有計算上差異，主要來自於收治數或房間數計算單位不同，過去1人1室收治，而現在的疫情發展，多數是確診者，為讓更多病人即時受到照顧，因此統計回歸病床設置空間。

目前統計，全國有開設專責病房的醫院為180家，截至今日上午，房間總數4201間、床位9646床，剩餘2570間、7676床；雙北開設1378間、2836床，空床320間、1500多床。

石崇良說，加護病房在這次收治也是很大挑戰，46間重度級責任急救醫院，開設的專責收治重症病房，包括577張專責ICU，空床還有429床。雙北地區比較吃緊，177張ICU，至上午空床剩97床。

目前北部醫療能量負荷重，有媒體詢問，已有多少重症患者被送到南部專責病房？石崇良回應，病人多數集中在雙北地區，病人一部分會發生重症，因此需要加護病房。日前加護病房需要調整，送治過程當中病床較擠，有一部分轉到中南部，5月22日開始啟動緊急應變中心（EOC），協助病患轉診有31例，其中不只到中南部，包含桃園地區也有。

(中時 )