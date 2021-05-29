【旅奇傳媒/編輯部整理】地處西太平洋的帛琉，四季皆夏天，全年幾乎無颱風，均溫在攝氏28~32度左右，除偶有陣雨外都是豔陽高照的好天氣。在靜待帛琉旅遊泡泡重新啟動之前，先來的線上小旅行，瞧瞧幾處帛琉的必遊美景勝地。

與Q萌的國寶同游│水母湖

位於洛克群島(Rock Island)南方潟湖的水母湖( Jellyfish Lake)，因地殼運動周圍海水升高逐漸與外海隔絕，形成了一個彷彿與世隔絕的內陸瀉湖。造訪水母湖必須先沿著繩索攀爬濕滑陡峭的階梯，每當陽光灑落時，黃金水母(Golden Jellyfish)會浮上水面進行光合作用，在陽光映照下Q萌的水母群彷彿散著淡淡的橘色金光，置身於如夢似幻的絕美奇景，是帛琉限定的美景！

深藍海底的秘境│海扇珊瑚

來到浮潛天堂處處是驚艷，紅黃交錯顏色鮮明的海扇珊瑚，安歇寧靜的隨著海流漂盪在湛藍海域，彷彿是海中的捕夢網。海扇珊瑚屬於「軟珊瑚科」，靠身上的水螅體捕捉海中漂流食物，為了讓每一隻水螅蟲都能獲得食物的機會，形成宛如扇面的網狀；分枝扇面生長的方向與海流垂直，是潛水者用來判斷海流方向的參考。帛琉擁有密克羅尼西亞海域中密度最高的珊瑚海底生態，珊瑚礁密布讓人有潛入海底森林的感覺。

最浪漫的景點傳說│情人橋

從科羅爾群島乘船出海前往洛克群島，途中會經過海上天然拱橋－情人橋 隆起的珊瑚岩石經由長年累月的海水侵蝕，形成天然的拱橋，這裡是帛琉最浪漫的拍照景點，傳說情侶們在此合照，把握時機許下願望，將會終成眷屬白頭偕老。前往帛琉旅遊，可別錯過這象徵愛情永久的浪漫地點，和另一個在碧海藍天中留下最永恆的旅遊回憶。

海天一色│天空之鏡

來點正能量，分享天空之鏡，無敵美景帛琉自然風光的原生態，清澈的海面在日出之際，將天空的一切倒影在水面上，彷彿所有美好的事物都包圍在你四周。不用遠到南美洲，不遠處的邦交國－帛琉，就有絕美的天空之鏡。 等待日出之際，清晨寧靜的氛圍聽著潮聲讓人屏息以待，這兒是帛琉最美的夕陽之一。

深藍海底的秘境│大斷層

被選為世界七大潛點的第一的大斷層，是來帛琉絕對不能錯過的潛點。大斷層一邊是珊瑚礁淺灘，一邊則是深不見底的斷崖。環礁群向外延伸２至3公尺後，向海底急劇下降300公尺。斷層邊海底生物多樣性，例如金字塔魚、藍條紋小丑魚、白鰭鯊和灰礁鯊，色彩繽紛珊瑚，及各種魚群皆棲息於此！這也是為什麼會成為浮潛和潛水的首選聖地的原因。

帛琉日常│海島日暮

隨著山海地勢蜿蜒的公路，橘紅的晚霞將天空和海面渲染成金碧輝煌，彷彿透過濾鏡般的金黃色餘暉，灑落在海面上。海島美的不僅是七彩琉璃海，日出日落伴隨著海風吹拂，每天都是海島生活美好的積累。

▲美景當前感受生活的美好。 圖：帛琉觀光局Palau Visitors Authority╱提供

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(中時新聞網)