【愛傳媒特約記者吳思賢報導】全臺Covid-19疫情持續升溫，本土確診人數尚未趨緩，臺北市、新北市「雙北地區」確診者人數最多，對於第一線警察及消防人員增加執勤壓力，慈濟基金會持續關懷警消同仁，連日來致贈防疫物資，截至28日總計雙北地區提供防護面罩超過6000個，PVC手套約10萬雙，讓警消夥伴守護人民之際，由慈濟來協助守護他們防疫安全。

林口警分局陳保安分局長表示，感謝慈濟準備高品質防疫面罩捐贈，有感於新冠肺炎疫情持續升溫，警察身處防疫勤務第一線，無論是執行疫調、防疫宣導、取締、巡邏、處理交通事故、治安案件處理等，皆會與民眾直接接觸，派出所更是民眾洽公往來駐足的公共場所，同時也是密閉空間。他希望員警能多一層保障，在保護社會大眾的同時也能保障自身安全，尤其目前疫情嚴峻，員警在外執勤，面對不可測的情境，充滿危機，特別需要有防疫裝備保護，因應疫情，陳分局長也不斷提醒同仁自我保護，唯有保護好自己，才能落實防疫工作，保障市民的生命財產安全。

臺北市警察局保安大隊沈明義大隊長也特別感恩慈濟在疫情艱困時期致贈防疫面罩，讓同仁為市民服務也能兼顧防疫安全措施，因同仁面對的第一線的勤務，即時提供防疫物資，減輕心裏負擔，更感恩慈濟隨時可以做他們的後盾。

慈濟基金會指出，因應本土疫情升溫，慈濟陸續提供相關單位防疫物資，在人數精簡下作業，目前慈濟防護面罩製作已啟動熟練志工依防疫規定「各自在家製作、專人收件寄送」的機制，而此次捐贈的PVC手套則是來自聯電的愛心捐贈，共同守護第一線執勤單位人員。

(中時新聞網)