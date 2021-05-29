國內疫情持續升溫，金門縣府在機場設置快篩站，但入境自願採檢比例未如預期，縣府今天推出採檢就送防疫酒精的鼓勵辦法。（李金生攝）

國內疫情持續升溫，金門縣府在機場設置快篩站，但入境自願採檢比例未如預期，昨天最高也只有6成左右。縣府今天推出鼓勵辦法，明日起只要自願採檢，就送金酒生產的防疫酒精1瓶。

縣長楊鎮浯表示，尚義機場快篩站自5月26日啟用後，自願快篩的入境旅客比例雖逐日增加，但昨天最高65.8％的採檢率距離預期的目標，仍有很大的進步空間，希望入境旅客踴躍受檢，不讓病毒有入境蔓延的機會，大家在保護自己，也保護親友的原則下，一點都不要鬆懈，齊心建立健康、安全堡壘，攜手打贏這場金門保衛戰。

縣府也說明，尚義機場快篩站自5月26日啟用後，自願受檢者均會獲贈1包口罩，前3天共有251人篩檢，其中3名快篩陽性，後續PCR檢測皆為陰性。

縣府強調，快篩結果為陰性者，依中央流行疫情指揮中心5月25日公布「篩檢站快篩個案處置流程」，返家後要自我健康監測14天，仍不可大意。另因探檢結果會出現偽陽性、偽陰性的問題，也提醒受檢者參照現場發給的說明書，落實個人健康管理。

(中時 )