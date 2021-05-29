近來我國疫情嚴峻，對於莫德納疫苗近日到貨，可否與其他不同廠牌疫苗混打？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，英國很早就有混打不同廠牌，最早是輝瑞與AZ混打，副作用比率增加，但沒有嚴重的問題，安全性上可行的，但效果如何尚未公布，而莫德納與輝瑞性質相近，但沒有足夠證據混打會有比較好的效果或安全上的顧慮，沒有足夠的資料不會建議這樣使用。

(中時 )