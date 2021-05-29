莫德納、AZ疫苗可否混打？張上淳給答案 15:132021/05/29 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莫德納、AZ疫苗可否混打？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，不建議這樣使用。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來我國疫情嚴峻，對於莫德納疫苗近日到貨，可否與其他不同廠牌疫苗混打？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，英國很早就有混打不同廠牌，最早是輝瑞與AZ混打，副作用比率增加，但沒有嚴重的問題，安全性上可行的，但效果如何尚未公布，而莫德納與輝瑞性質相近，但沒有足夠證據混打會有比較好的效果或安全上的顧慮，沒有足夠的資料不會建議這樣使用。 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 納坦雅胡遭疑 挑起戰事保權位 (中時 ) #莫德納 #AZ #張上淳 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 周玉蔻「獨家好消息」來源曝光 遭質疑竟嗆網友：滾啦 12:152021/05/18 政治 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 生活熱門新聞 雙北封城在即？升四級警戒只剩這7類人能出門 - 生活 被柯文哲嗆講幹話「拿病歷砸你」 石崇良這麼回 - 生活 南投首例屋內群聚開罰！5人吃1餐「付85萬」 裁罰內容曝光 - 生活 「台灣只示範一次」原PO身分曝光 鄉民嘆：其實不能怪他 - 生活 最危險的不是出門！專家曝：不是少去公共場合就沒事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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