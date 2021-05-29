「尋人啟事」入圍本屆金曲獎最佳演唱組合。（尋人啟事樂團工作室提供）

「尋人啟事」今年以首張創作專輯《Dear Adult》入圍金曲獎最佳演唱組合，面對首次入圍，他們開心表示：「能夠獲得肯定我們非常開心，期待透過這次的金曲獎，阿卡貝拉音樂能更加被大眾認識。過去有許多阿卡貝拉前輩入圍過最佳演唱組合，但這次能夠以一張華語全創作專輯入圍，對我們來說別有意義。」雖金曲獎不幸因疫情延期，他們認為安全考量仍是最重要的，希望疫情早日平息讓典禮得以順利舉行。更逗趣表示：「這段時間我們也會互相督促彼此要走紅毯，在家不可以爆吃，要減肥！」

尋人啟事The Wanted成立於2014年，曾獲得多項國際阿卡貝拉大賽的冠軍，在2016年以唯一亞洲團隊之姿，奪下美國國際阿卡貝拉大賽 Voice Jam 冠軍，至今無人打破這項記錄。 尋人啟事不僅叩關金曲，今（29日）再推出新單曲〈Lost in theCity〉，透過這首歌向人們拋出對於自我存在的疑問，也是對於現實的掙扎，「〈Lost in theCity〉是我們一致覺得非常有趣的歌曲，也是從來沒有嘗試的風格。」

該曲MV由尋人啟事5天內趕工而成，「這首歌的影像準備要執行的時候，我們碰上這一波疫情只好重新規劃影像。還好因為經紀人的靈感加上團員們很快抓到共同的畫面感，想出了符合防疫規範又跟歌曲契合的拍攝方式，迅速完成這首歌的影像。」歷經疫情波折仍順利推出作品，尋人啟事向歌迷致謝並鼓勵大家：「這段時間大家辛苦了，雖然因為疫情的關係工作模式有些改變，但我們仍然會努力持續推出新的作品跟大家分享，希望成為困難當中陪伴大家的力量，也希望大家持續為我們獲得金曲獎和減肥成功集氣。」

(中時 )