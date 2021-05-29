由於基隆醫護人力吃緊，基隆市場林右昌下午表示，市府要發起「退離職醫護人員防疫照護徵召令」，衛生局已和醫師公會作說明和合作，能夠響應、投入防疫行列，會在基隆檢疫所、篩檢站及醫療院所進行防疫工作，甄試合格報告後到防疫任務結束為止。

林右昌說，只要是中華民國籍並具醫護人員證書，都可來報名。醫護津貼比照雙北，醫師每日補償津貼1萬元，護理人員每日補償津貼5000元，採輪班制、每日8小時。可掃描徵召令的QRCODE線上報名，或打報名專線02-2423-0181，分機1507。

(中時 )