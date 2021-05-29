中華職棒「樂天桃猿」啦啦隊的人氣隊員巫苡萱，擁有甜美外型與阿美族血統，讓她近年來受邀大各大綜藝節目，在個人IG上擁有70萬人粉絲追蹤，受擄獲大批紛絲的心，日前28日在個人社群IG限時動態PO一張性感美低胸照，引起許多網友們的關注。

近期因為本土疫情的來襲，中華職棒也延期了所有賽事，昨(28)日前幾天在個人限時動態，一張性感的火辣照片，只穿一件性感內衣，露出性感低胸，讓人看了臉紅心跳。在畫面當中寫下：「可以養我嗎」她坦言，防疫的不知道第幾天，看得出來防疫期間都居住在家裡休息，巫苡萱日前跟粉絲答謝：「獻上70萬感恩甜照，並祝大520快樂！並感謝紛絲朋友支持，謝謝你們一直都在我身邊，默默地支持著我。」

巫以萱經常分享個人的照片，讓粉絲大飽眼福。（圖翻攝自巫以萱Instagram＠avawu0726）

巫苡萱昨28日在臉書分享個人居家防疫日常，她表示：「誰跟我一樣，疫情這段時間，失業沒飯吃，四月中我還在49.8公斤。」在貼文當中可以看到巫苡萱體重只剩下46.4公斤。並幽默表示：「三公斤去哪裡了？」

不過許多網友卻關注到他到的腳指頭，並在底下熱烈討論：「腳指頭也太可愛了！腳趾重出江湖」、「苡萱腳趾頭短短好可愛」、「羨慕~我不要增加就要感謝上天了」、「因禍而瘦，未嘗不是件好事」巫苡萱因為疫情的關係無法出去玩，但相信總有一天會解除，目前會持續在家防疫。

(中時新聞網)