國內疫情嚴峻，對於指揮中心近日發布「校正回歸」引發外界質疑，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，能量全開有5萬多件，而第一個星期感控或醫檢師最困擾的就是通報上的問題，可能報告已經通知受檢者，但系統卻無法完成通報與上傳，初估有2萬9000多件，目前有1/3已經排除，還在持續清查尚未上傳的資料，陽性的個案應該大多已經通報或透過健保存摺告知民眾。
羅一鈞提及，目前排除數與通報量的差距已縮小至4萬多件，會持續縮小。
(中時 )
國內疫情嚴峻，對於指揮中心近日發布「校正回歸」引發外界質疑，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，能量全開有5萬多件，而第一個星期感控或醫檢師最困擾的就是通報上的問題，可能報告已經通知受檢者，但系統卻無法完成通報與上傳，初估有2萬9000多件，目前有1/3已經排除，還在持續清查尚未上傳的資料，陽性的個案應該大多已經通報或透過健保存摺告知民眾。
羅一鈞提及，目前排除數與通報量的差距已縮小至4萬多件，會持續縮小。
(中時 )
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