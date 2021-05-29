國內疫情嚴峻，對於指揮中心近日發布「校正回歸」引發外界質疑，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，能量全開有5萬多件，而第一個星期感控或醫檢師最困擾的就是通報上的問題，可能報告已經通知受檢者，但系統卻無法完成通報與上傳，初估有2萬9000多件，目前有1/3已經排除，還在持續清查尚未上傳的資料，陽性的個案應該大多已經通報或透過健保存摺告知民眾。

羅一鈞提及，目前排除數與通報量的差距已縮小至4萬多件，會持續縮小。

(中時 )