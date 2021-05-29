本季歐洲冠軍聯賽決賽，將在台灣時間5月30日半夜3時開踢，曼城、切爾西在葡萄牙城市波圖爭奪金盃。兩支球隊都來自英超，英格蘭球迷分裂成兩股勢力，比賽開打前在波圖街頭聚眾鬧事，有人打得頭破血流，泡在酒吧裡又不戴口罩。葡萄牙政府對於入境的英國球迷採取寬鬆的防疫政策，讓波圖當地居民苦不堪言。

Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a — olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) May 27, 2021

這些英格蘭球迷經過入境PCR檢測為陰性，原本應該限制在比賽前夕才能入境，並且要聚在「泡泡」裡，這些葡萄牙政府都放寬了。幾百位不戴口罩的英格蘭球迷在酒吧大吃大喝，一邊唱著他們的隊歌，一旁葡萄牙警察列陣以待，警察也無法強制他們戴口罩。當地警局指出，有些入境的英國球迷根本沒有買門票，他們將會被安排在兩個球迷區，每區的容量約6000人。

原本決賽預定在土耳其的伊斯坦堡舉行，因為兩隊都是英格蘭球隊，最後歐洲足總改到比較近的葡萄牙。大約會開放16500觀眾入場。

最令人不爽的是英國球迷被允許入境看球，當地的葡萄牙居民卻是幾個月無法入場看球了，一位當地人對《路透社》說：「如果他們開放球場給英國觀眾，他們就該開放給所有人。」有人在網路抱怨：「如果（放寬英國球迷）的傳言屬實，那我以後就不想理會封城令了。」

英格蘭足球迷的狂熱可謂臭名遠揚，曼城中場德布勞內(Kevin De Bruyne)面臨很大的壓力：「這場踢贏了你就是英雄，踢輸了你就是垃圾，我不願去想像輸球之後的事。」※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康！

(中時新聞網)