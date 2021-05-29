本季歐洲冠軍聯賽決賽，將在台灣時間5月30日半夜3時開踢，曼城、切爾西在葡萄牙城市波圖爭奪金盃。兩支球隊都來自英超，英格蘭球迷分裂成兩股勢力，比賽開打前在波圖街頭聚眾鬧事，有人打得頭破血流，泡在酒吧裡又不戴口罩。葡萄牙政府對於入境的英國球迷採取寬鬆的防疫政策，讓波圖當地居民苦不堪言。
這些英格蘭球迷經過入境PCR檢測為陰性，原本應該限制在比賽前夕才能入境，並且要聚在「泡泡」裡，這些葡萄牙政府都放寬了。幾百位不戴口罩的英格蘭球迷在酒吧大吃大喝，一邊唱著他們的隊歌，一旁葡萄牙警察列陣以待，警察也無法強制他們戴口罩。當地警局指出，有些入境的英國球迷根本沒有買門票，他們將會被安排在兩個球迷區，每區的容量約6000人。
原本決賽預定在土耳其的伊斯坦堡舉行，因為兩隊都是英格蘭球隊，最後歐洲足總改到比較近的葡萄牙。大約會開放16500觀眾入場。
最令人不爽的是英國球迷被允許入境看球，當地的葡萄牙居民卻是幾個月無法入場看球了，一位當地人對《路透社》說：「如果他們開放球場給英國觀眾，他們就該開放給所有人。」有人在網路抱怨：「如果（放寬英國球迷）的傳言屬實，那我以後就不想理會封城令了。」
英格蘭足球迷的狂熱可謂臭名遠揚，曼城中場德布勞內(Kevin De Bruyne)面臨很大的壓力：「這場踢贏了你就是英雄，踢輸了你就是垃圾，我不願去想像輸球之後的事。」※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。