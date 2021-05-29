警察人員填寫完資料後，前往報到區仍保持安全距離。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院感染管制中心主任何承懋評估問診。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

警察人員使用慈濟醫院提供水杯服用退燒藥，緩解接種疫苗症狀。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院院長簡守信（右一）向警察人員解說接種疫苗疑慮。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中潭子鞋廠家族群聚感染擴大為11例，台中市防疫指揮中心稍早證實延燒警界，爆出首例女警確診，為50歲內勤員警染疫。疫情緊繃，台中慈濟醫院今、明為1千名警察接種新冠肺炎疫苗，今日一個上午就完成430人施打。

台中慈濟醫院在副院長莊淑婷統籌下，動員醫院與長照中心人員1天內完成規劃，預定今、明兩天為1千名警察接種新冠肺炎疫苗。首日上午疫苗接種站非常踴躍，上午8點還沒到，來自清水、烏日及豐原等各區警察人員紛紛報到。

一位基層警員表示，因工作特性經常接觸人群，擔心自己染疫，更怕傳給其他人成為防疫破口，所以能打疫苗就快點打。警察人員依流程量測體溫後進入填寫資料區，再依序前進報到區、問診區、過卡區、注射區，最後在休息區觀察30分鐘，身體沒有不適就可以離開。

烏日分局五光派出所長徐宸語表示，疫情升溫後，第一線員警在執勤時承擔蠻大的風險，派出所執行勤務非常繁重，如果同仁確診，對派出所的運作、分局警力調配影響都非常大。

徐宸語感謝政府體恤警察同仁，提供疫苗給基層警員施打。他也肯定臺中慈濟醫院安排很好的環境、人性化空間與動線，快速評估、施打，流程十分順利。

院長簡守信到場關心並為警察解說疫苗疑慮。他指出，暸解接種疫苗要注意的事，就能提升接種普及率；警察人員接種疫苗後，執行勤務時絕對會有很大的保護。以醫院豐富的施打疫苗經驗知道，接種疫苗後，局部的不適、痠痛、發燒問題，都可以透過藥物有效緩解。

另外，台中慈濟醫院特地提供水杯與退燒藥給接種疫苗的警察人員，讓他們能更快回到工作崗位，也藉大量接種提升社會整體防疫力。

(中時 )