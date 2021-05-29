中央流行疫情指揮中心27日公布新到貨的41萬劑AZ疫苗第一階段15萬劑分配，令外界意外的是，疫情最嚴峻的新北市分配到1.8萬劑，竟比高雄市還少3000劑，新北市民聞訊後炸鍋，紛紛表達不滿，新北市里長聯誼總會今（29）日發出給衛福部長陳時中的公開信，要求疫苗分配要有效、公平。

公開信中指出，中央的疫苗分配政策請更彈性、更積極、有效的公平處理；病毒不分藍綠、不分執政或在野黨，盼無意識型態的存在，應該共同保護台灣百姓身家性命；身為基層的里長，每日看到里民的恐慌、百業蕭條和無奈的悲歌，新北市人口密集，約400多萬人口，為全國首屈，確診率日日攀升，亦是六都最高，但分配竟比高雄市、台北市少。

新北市里長聯誼總會認為，中央政府將地方政府分裂造成派系，對往後觀光旅遊事業或民生問題會有很大影響，一切責任非任何人扛得起；建請陳部長時中重新考量，依實際人口數及確診數來完整分配。

總會長許承煬表示，新北市的人口最多，醫、警消人員數也比其他縣市多，因此非常多民眾對中央這次疫苗的分配感到疑惑與不滿，身為基層里長對每位里民都有責任，所以結合新北市29區里長聯誼會的力量，把民眾的聲音傳達給中央知道。

(中時 )