新竹市29日新增1例確診病例案7522，此確診病例為男性、70多歲，是桃園金沙風暴中案3440的家族群聚匡列者，當時即匡列39人，截至今天有3位家人確診，另還有36人居家隔離，由當時即匡列隔離，因此沒有足跡，也沒有新增匡列接觸者。

市長林智堅表示，案7522為案3440、案3863、案3864（22日公布）家庭群聚接觸者。22日匡列居家隔離、第1次採檢陰性，27日出現發燒症狀2次採檢，今日PCR陽性確診。

而案3440、案3863、案3864，3案確診後匡列立即匡列39人居家隔離，案7522為其中1位，因此無新增足跡。

衛生局也說明，案7522同住家人共有7位，已再次安排採檢，皆為陰性。市府也再延長同住家人的居家隔離期14天。

案3863（40多歲女性）、案3864（60多歲男性），兩人分別為案3440（30多歲男性）的母親、父親。兩人在5月15日參加家庭聚會，與案3440接觸，21日接到通知、匡列為居家隔離，22日確診。

案7522當時也一同參加15日的家庭聚會，因3案（案3440、案3863、案3864）採檢確診後，22日匡列居家隔離，首次採檢結果為陰性，後出現發燒症狀採檢PCR陽性確診。

市府同時指出，若往前追蹤，案3440為日前案2349（19日公布，30多歲男性）與苗栗案2011（17日公布，40多歲男性）的匡列接觸者。

此外，案3440在疫調過程中也曾因隱匿相關資訊，阻礙疫調進行，遭市府嚴懲重罰30萬元。

(中時 )