台中單日爆增33例 家庭群聚佔3成 盧秀燕籲不共食、在家戴口罩 15:332021/05/29 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中單日爆增33例 家庭群聚佔3成 盧秀燕籲不共食、在家戴口罩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供） 圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供） 圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供） 圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供） 圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供） 台中市29日爆增33例本土病例，包含28日未領號11例，台中市流行疫情指揮中心也公布33名確診者足跡，其中包含立陽鞋業、台體大老師，更新增北屯區一家族7人確診，3人未領號，以及先前也爆發東區家族群聚的接觸者。 由於連日來已有多個家庭群群案爆發，台中市長盧秀燕也公布家庭防疫新生活，呼籲居家兩人以上戴口罩，不同桌共食，並加強居家清消。 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 爆增 #共食 #未領 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 04:102021/05/18 焦點要聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 疫情大爆發又大停電 蔡政府臉超腫 港媒傻眼：怎沒人下台？ 09:552021/05/18 政治 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 周杰倫為疫情祈福感動7.6萬人 釣出五月天阿信立即約手遊 12:362021/05/18 娛樂 生活熱門新聞 雙北封城在即？升四級警戒只剩這7類人能出門 - 生活 被柯文哲嗆講幹話「拿病歷砸你」 石崇良這麼回 - 生活 南投首例屋內群聚開罰！5人吃1餐「付85萬」 裁罰內容曝光 - 生活 「台灣只示範一次」原PO身分曝光 鄉民嘆：其實不能怪他 - 生活 最危險的不是出門！專家曝：不是少去公共場合就沒事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。