圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

圖說：台中市公布29日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市29日爆增33例本土病例，包含28日未領號11例，台中市流行疫情指揮中心也公布33名確診者足跡，其中包含立陽鞋業、台體大老師，更新增北屯區一家族7人確診，3人未領號，以及先前也爆發東區家族群聚的接觸者。

由於連日來已有多個家庭群群案爆發，台中市長盧秀燕也公布家庭防疫新生活，呼籲居家兩人以上戴口罩，不同桌共食，並加強居家清消。

(中時 )