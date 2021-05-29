新北市長侯友宜今到設有社區篩檢站的三重聯合醫院和輔大醫院視察，三重聯醫開始啟用PCR全自動檢測設備，預估一日將完成1500個PCR檢測量能。（新北市政府提供）

新冠肺炎疫情，各大醫院都在加速PCR和快篩速度，盡量減少校正回歸誤差。新北市長侯友宜今到設有社區篩檢站的三重聯合醫院和輔大醫院視察，三重聯醫今日開始啟用PCR全自動檢測設備，預估一日將完成1500個PCR檢測量能，侯友宜表示，安全、快速、量多、減少人力才能快速整備醫療量能，讓重症患者得到治療。

侯友宜今參訪三重聯醫設置的PCR實驗室，院方指出，該實驗室通過衛福部核准認證，PCR全自動檢測設備將有效解決校正回歸的塞車問題，預估一日能完成1500量能的PCR檢測，相較一般人工操作方式速度快3到4倍。

另外，侯友宜也到輔大醫院視察新規畫的確診病房樓層，院方表示，該病房採分艙分流，下周衛生局核准過後就會啟用，將有80床專責病房以及6間負壓隔離智能病房，投入運用。

侯友宜表示，轄內18家急救責任醫院都在積極清空病房中，三重聯醫的PCR全自動檢測設備安全快速、篩檢量多，又能減少人力，可以有效地把確診抓出來，同時也感謝院方快速轉換病房，清空不是一天兩天的事，但現在最重要的是，讓確診重症患者能獲得即時治療。

(中時 )