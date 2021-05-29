案7523於公共場合活動足跡。（縣府提供）

案7524於公共場合活動足跡。（縣府提供）

新竹縣5月以來本土案例確診者的關係圖。（縣府提供）

新竹縣政府前往確診者的公開活動地點消毒。（縣府提供）

新竹縣長楊文科29日宣布新竹縣新增2名確診者，分別為案7523、7524，2人均是案6760的同院同區洗腎病友，楊文科指出，上述3人均在竹北市某醫院A區洗腎，先前機構確診者案6099則在B區，29日也全面消毒該醫院，並做第2次採檢。

楊文科表示，案7523為50多歲女性，居住在竹北市，案7524則是50多歲男性，居住於新埔鎮，2人都因慢性疾病，在竹北市某醫院洗腎，且均因案6070確診後，被匡列為接觸者，27日隔離、採檢，PCR均為陽性，因此確診。

其中案7523在26日就出現咳嗽症狀，案7524則自述均無症狀。楊文科也表示，不少人對於機構感染案有疑問，他也再度指出，案6099為機構最早發現的確診者，也因此對全機構採檢，案6099的同房室友案6756、6757及印尼及看護工案6758均檢驗陽性、確診，另外案6760則是案6099同院洗腎病友。

楊文科也特別表示，案6760均在該院A區洗腎，案6099則在B區，兩人並無接觸，因案6099確診，當時即有匡列B區所有人員採檢，而案6760之後因發燒就醫確診，也匡列39人，包含案7523、7524，及28日公布的確診者案7112，7112為6760的房東。

為了慎重起見，楊文科表示，29日除了消毒該醫院外，也對全院醫護人員做二次採檢，以防疫情擴大，也監控疫情變化。至於案7523在竹北市、7524在新埔鎮的公開活動足跡，新竹縣環保局也完成消毒。

另外，針對案6759在文化公園跳有氧舞蹈一案，楊文科也澄清，該案匡列9人，除了同住家人外，亦有同舞蹈班成員，希望大眾不要以訛傳訛。另外，因不少企業、民眾表達對於防疫的捐款意願，新竹縣社會處也在台灣銀行竹北分何設立捐款專戶，將用於疫情中。

(中時 )