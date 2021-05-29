苗栗縣政府今天公布案7515足跡。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

苗栗縣政府今天公布案7655足跡。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

苗栗縣29日新增3例確診病例包括案7514、案7515及案7655，縣長徐耀昌指出，案7514為51歲男性，是裝潢自營商，為案6532接觸者；案7515是72歲女性，採茶女工，無出國史；案7655是9歲男童，為案5624的兒子，匡列期間確診，研判屬家族感染。

徐耀昌表示，案7514於5月18日及5月23日與案6532一起在造橋鄉大坪橋旁河風亭一起聚會，聚會期間未戴口罩，於5月23日匡列為案6532接觸者採檢後隔離，5月27日PCR陽性確診，目前匡列接觸者13人已採檢，居家隔離13人。

而案6532則是屬案4906接觸者感染，案4906有萬華接觸史，於24日確診。案6532是於16日與案4906一起在造橋鄉電力公司附近的冷泉涼亭泡茶聚會。

案7515為採茶工，5月23、24日到過桃園市龍潭地區某茶園，全程有戴口罩，其有糖尿病史，25日身體不適，26日由兒子陪同到醫院糖尿病複診並採檢PCR，27日陽性確診，目前匡列接觸者37人，居家隔離31人（含同住4人）已採檢，自主健康管理6人。

案7655於5月24日匡列為案5624接觸者後隔離，經PCR陽性確診，19至25日有頭份地區某門市足跡，全有戴口罩，目前匡列15人，居家隔離2人已採檢，自主管理13人。

(中時 )