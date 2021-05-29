漢神巨蛋29日恢復營業，民眾陸續到館內逛街。（林瑞益攝）

日前傳出漢神巨蛋館內櫃姐疑似確診新冠肺炎，漢神巨蛋經過8天的大規模清消後，29日中午開始營業。館方發送防疫防護面罩給兩館的專櫃同仁及員工，並對進入館內的民眾採簡訊實聯制，守護民眾及全體員工的健康。

高雄市政府於26日的防疫記者會說明，關於漢神巨蛋8樓專櫃人員個案4次採檢結果為陰性，及所有相關接觸者採檢都是陰性，中央疫情指揮中心最終判定8樓專櫃人員個案為「陰性」，即日起所有相關人員均解除隔離。

漢神巨蛋29日中午開始營業，適逢周六，雖然午後下了場大雨，但民眾仍陸續湧入館內逛街或消費。由於無法在館內飲食，美食街也少了昔日的熱鬧氣氛。入場的民眾均戴上口罩，共同防疫。

官網指出，接下來仍持續抗疫不鬆懈，進行一系列防疫政策，包含每日徹底清潔消毒、每日員工健康關懷回報、分艙分流辦公、入館簡訊實聯制，全力守護消費者及全體員工的健康，齊心打造最安全的賣場。

(中時 )