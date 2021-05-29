劉昊自創居家防疫歌。（捌拾貳拾娛樂提供）

劉昊日前發行首張專輯《自定義》，因近期疫情延燒全台，他原訂五月中開始的發片記者會及宣傳行程被迫無限延期，劉昊坦言心情難免受到影響，「還是會難過的，畢竟是自己人生第一張專輯的發片，而且專輯發行後一天，台灣疫情就爆發，所以一開始其實覺得自己蠻衰的。但因為是嚴重的疫情，大家必須團結，人人有責做防疫，所以所有宣傳活動延期我們也是全力配合，就希望台灣趕快一起努力對抗疫情。」

最近宅在家的他想到去年五月中回台灣隔離時，以防疫專線1922寫的歌曲〈1922〉，他頓時創作靈感迸發，把原本的歌曲重新填詞、編曲寫出了隔離防疫升級版新歌〈1922 2.0〉，貼切唱出許多在家防疫者的心情，當中更以「戴口罩人人有責」、「待在家裡防疫你我做起」等口號為醫療人員打氣，劉昊說：「原版〈1922〉是記錄下這段人生中接過最多電話的一段時間，一來也是感謝所有人為防疫的努力。而〈1922 2.0〉則是希望大家好好宅在家防疫，為站在前線的醫療人員打氣。」

(中時 )