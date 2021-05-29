新冠肺炎疫情延燒，台灣今（29日）新增486例本土確診、21例死亡，疫情絲毫不見趨緩跡象，對此，華視主播宋燕旻到市場採訪時，竟看到買菜民眾不僅沒有保持社交距離，甚至還有攤商把口罩拉到下巴處，讓她直言：「大家真的不要活在泡泡裡面自我取暖了」。

宋燕旻表示升至三級警戒後，台北市民自主封城，不管車潮還是人潮都明顯變少，沒想到去菜市場採訪時，發現不僅人潮超多，而且都沒有保持社交距離，更沒看到攤商進行消毒工作，甚至驚見兩個攤商口罩戴在下巴，不諱言：「這就是最大型群聚，買菜的人潮，真的沒親眼看不知道有多震撼。」認為這些不守防疫規則的人，根本就是少數的害群之馬。

宋燕旻強調近來死亡案例，幾乎都是60歲以上的長者，呼籲大家規勸家中的長輩，可以採分流、網購方式採買，若長輩不會用網路購物，希望家裡的小孩從旁協助，否則一直群聚，只會讓歇業、無薪假持續延長，導致醫護人員更忙，醫療資源更緊繃，更撂下狠話：「若不自覺跟同心協力，很快確診的就會是自己。」

最後對於愛罵記者愛去擠的酸民，她則反擊：「不用花心力留言罵我了，沒有人想主動去那些地方，我們在工作！我下班放假每天都待在家，根本不想離開一步，能WFH誰不想WFH」，一席話讓網友大表贊同，紛紛留言：「與其亂喊封城，不如趕快拿出傳統市場管理辦法」、「我們這邊黃昏市場人車擠得不行，從外面看到這景象就快速離開了」、「整天怪政府怎不檢討自己呢？亂喊要封城，這破口到底要怪誰」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)