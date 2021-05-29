梅雨鋒面開始影響，由北往南陸續下雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前主要降雨區域落在台北至苗栗、高雄及各地山區，並指出隨著鋒面往南推進，越晚台灣南部越容易有雨。​從「台灣梅雨鋒面實況」直播可看到，北部石門水庫正在下大雨中。

目前主要降雨區域落在台北至苗栗、高雄及各地山區。（翻攝自 氣象局）

稍早強對流進來，台中、苗栗外海的對流胞、閃電訊號很旺盛，臉書「天氣風險 WeatherRisk」指出，對流有「煙囪雲」的特性，台中市區、沿海有一波大雷雨，要注意短時暴雨可能造成的災害。希望雷雨胞有機會往山區的集水區挺進。同時，氣象局下午一點針對台中發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止。但累積雨量不多，台中大安區3小時17.5毫米，大甲區14.5毫米。

圖為台中、苗栗再下午1點時外海有對流胞，閃電訊號很旺盛。（翻攝自天氣風險 WeatherRisk FB）

據氣象局資料顯示，目前累積雨量最多的是在高雄市永安區，累積雨量58毫米，其次是苗栗縣通霄鎮46.5毫米、苗栗縣苑裡鎮44毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書表示，今天是梅雨第一天，現在鋒面的位置，差不多在桃竹一帶，台中以北已經率先有雨。之後隨著鋒面往南推進，越晚南部愈容易有雨，但現在鋒面還沒推到，當然就還沒有下，「你得給梅雨鋒面時間往南走啊」。

「台灣颱風論壇」提醒，梅雨的下雨型態有3大重點，第一，「時陰時雨、非持續性雨勢」，這次梅雨並非一直都會下雨，而是「陰雨不定，有時放晴」，天氣變化會比較捉摸不定。

第二，「斷斷續續有雨的時期持續較久」，雖然不是一直都會下雨，但是這種陰雨不定的天氣型態，會至少持續到下周三(6/2)，而在這之後幾天，說不定梅雨鋒面又會重返台灣。根據模式預估，大概六月中旬，梅雨鋒面才會完全離開台灣。

第三，「中南部平地早上注意大雨」，由於典型梅雨伴隨的西南季風已經出現，西南季風會跟深夜的陸風相遇，並激發出降雨雲系，所以位於迎風面的中南部平地，早上是最容易下雨的時間點。

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(中時新聞網)