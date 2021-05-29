佛光山50萬劑嬌生疫苗遭卡?陳時中：由中央簽約

近來傳出永齡基金會、佛光山等團體希望引進疫苗捐給台灣人用，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，無論經過代理申請後，還是要由中央政府與原廠簽約採購、統籌分配來監督與控管。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，指揮中心面對疫苗的態度有很大的問題。

黃暐瀚28日在中天政論節目《頭條開講》中表示，台灣現在是缺疫苗的時候，「我知道第一個要有授權書、要有藥證，這些都當然應該有」，可是先前台灣在國際上採購莫德納和AZ的時候，「是我們去跟他講，希望他們賣我們，我們給他藥證喔，是我們請他們給資料，而不是說在那邊等，請你把資料送來以後讓我過目， 完全是態度的問題」。

黃暐瀚指出，現在暫時忘記BNT吧，指揮中心發言人莊人祥不知道為什麼吃了誠實豆沙包，出面否定那些攻擊BNT的傳聞，而今天早上BNT也跟大家講，全世界沒有德國產以外代工的，而行政院卻還在扯不要買大陸疫苗。

黃暐瀚發現，佛光山希望台灣人好，拿到50萬嬌生疫苗，「一樣是要按照那個來，你來啊你來申請啊，所以態度完全不同，態度完全不同，不是我們要去搶疫苗給台灣人打，而是如果想讓我批准，就趕快來，但不要來不三不四的」。

黃暐瀚說，現在也在盛傳，高端可能7月就打，聯亞可能8月就打，馬上就給緊急授權，所以這種狀況下，國際大廠的疫苗不要急著去打，那你就沒有辦法。

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(中時新聞網)