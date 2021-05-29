成功市場群聚個案再增1名攤販妻子。（基市府提供）

快樂城小吃店則有3員工中鏢。（基市府提供）

基隆今日新增14名確診個案。（基市府提供）

中央流行疫情中心今日公布基隆新增14名確診個案，其中包含成功市場攤販妻子，小姑娘小吃店1員工、2消費者，另家快樂城小吃部也有3名員工確診，群聚感染仍在發生，基隆市長林右昌也呼籲，期望近期有到小吃店工作、消費的民眾，勇敢前往篩檢，才能圍堵傳染鏈。

林右昌下午公布14名確診個案資訊（案7415到7422、案7598到7603），其中案7415為70多歲女性，為成功市場攤販（案3519）的妻子，本來採檢陰性，隔離就醫後於28日確診，成功市場專案正式新增1名確診個案，目前尚維持在家庭群聚範圍，專案共累計9人確診。

此外，小姑娘小吃店群聚也持續擴大，新增1名員工、2消費者確診，其中案7417是案3513朋友，2人曾到店消費，被匡列後於今日採檢確診，案7598亦為食客，案7600則是店內員工。昨日也有名案6869確診，為小吃店員工確診，專案共累計19人確診。

林說，目前小姑娘店內18名員工都已全數聯繫上，其中有11人完成篩檢，其餘7人因為說詞反覆，持續在疫調當中，未來會安排採檢。

另間快樂城小吃店也有3名員工確診，現已成立專案調查，目前匡列16人，其餘人員正在追蹤中，從最早的個案5981開始，目前已累計4人確診。至於果菜市場專案，由匡列的96人全數篩檢陰性，將持續監測到6月3日，若無大礙就會結案。

(中時 )