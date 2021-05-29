56歲混血男星王敏德過去演出《飛虎雄心》，以警官形象走紅，1992年他與名模馬詩慧結婚，生下2女1子，大女兒王曼喜（Kayla）先前出櫃，去年宣布與攝影師女友Elaine訂婚。今(29日)港媒報導，王曼喜明年將跟另一半在美國完婚，身為母親，馬詩慧坦言一開始不太能接受，如今已放手讓女兒找幸福，問未來女婿Elaine怎麼稱呼她？馬詩慧也大方開明回應。

王敏德早年曾演出電影《四個好色的女人》，1996年他以電影《飛虎》入圍香港電影金像獎和台灣金馬獎影帝獎項，近年則有《變形金剛4：絕跡重生》、《賭城風雲》、《追龍II：賊王》等作品。戲外他和馬詩慧擁有甜蜜家庭，大女兒王曼喜去年訂婚，昨王敏德夫妻出席活動時，透露女兒和女婿明年將在美國完成婚事，被問是否期待抱孫？王敏德透露很支持女兒借精做人工受孕，不論是女兒或是女婿懷孕都無妨。

王敏德過去被封最帥警官。（圖／中時資料照片）

王敏德與太太馬詩慧。（圖／翻攝自michaelwong_mw IG）

據《東網》報導，王曼喜和Elaine交往一年多，去年決定相伴終生，談到此事，馬詩慧坦言還是不捨女兒結婚，女兒婚後可能會移居美國，又問夫婦兩人是否期待抱孫？或到美國幫女兒照顧小孩？馬詩慧回應順其自然，「就算有也是9個月之後的事」。

王曼喜和Elaine明年將在美國完婚。（圖／翻攝自kaylaiw IG）

馬詩慧進一步說，自己其實一開始不太接受女兒出櫃結婚，是老公不斷勸導她，她才有一天想通，跟王敏德一樣也支持女兒女婿借種生子，記者問馬詩慧若女兒結婚後，Elaine要怎麼稱呼她？是公公、婆婆還是岳父、岳母？馬詩慧回：「直接叫名字就可以了，什麼身分都不用叫，其實有些時候我不像傳統的中國人，只要女兒開心就好」。

(中時新聞網)