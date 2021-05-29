繼連續7天均傳出新增確診個案後，台南市29日終於盼來沒有新增個案的「嘉玲」，累計確診個案數仍維持27例。市長黃偉哲在防疫記者會指出，目前台南市每天可施打4762劑疫苗，希望未來能夠擴大施打量能到每天5000劑以上。

黃偉哲認為，目前疫苗優先施打的對象，包括警消、醫事人員，希望讓他們盡快施打後，能夠產生免疫力抵抗病毒，在服務時無後顧之憂；因為醫事人員、醫院如果淪陷了，對整個防疫戰爭都是很危險的。

同時，也希望能夠增加疫苗施打的量能，因為後續會有很多疫苗來，如果有疫苗卻沒有足夠的人員來施打也是不行，希望藉著在施打的過程中擴充量能，目前1天可以施打4762劑，希望擴充到1天可以施打到5000劑以上，1個月30天就能夠打15萬劑以上；試想全市188萬市民，扣除嬰兒、不適合施打的人，如果1個月打15萬劑，也要打7個月才能打過半的人口。

另外，市府還表示，行政院已於28日公布加速因應第一波疫情紓困方案，市府社會局為迅速啟動撥款程序，已提前請各區公所調查更新弱勢民眾名冊，首次弱勢津貼最快將於6月3日撥入民眾帳戶，預估有7萬餘人受益。另外，因應疫情的急難紓困，也預計於6月7日開放線上申請。

黃偉哲強調，為使受疫情影響的經濟弱勢民眾盡快得到幫助，已指示市府及公所同仁從速從簡從寬受理申請案件。

(中時 )