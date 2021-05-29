台中市長盧秀燕宣布提前啟動「疫苗快打站」計畫，第一波預計成立66處快打站，每日預估可讓兩萬民眾接種，加速擴大防疫網。另她也向總統蔡英文喊話，希望公布政府預計採買的3000萬劑中各縣市未來配發到的疫苗數，以方便各縣市統籌分配；她也公布將自籌經費發放因公染疫防疫補償金。

台中市政府29日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會，針對外界關心市府是否打算自行輸入疫苗，盧秀燕表示，她持開放態度，將透過政府與民間雙管齊下取得疫苗。

她也強調，總統蔡英文宣布國家會有3000萬劑疫苗，市府會先向中央了解該批疫苗的種類、預計何時、多少劑量會分配給台中市，才能擬定要補充多少疫苗；其次，台中市也不排除尋求其他方式，包括與企業、民間團體合作取得疫苗。

另，未雨綢繆，盧秀燕也公布啟動「疫苗快打站」計畫，初步擬定在全市設立66個快打站，地點以已停課的校園為主，只要疫苗來了，這66站同步施打，除了醫療院所之外，評估每天可額外增加2萬市民接種。目前跨局處擬定方案中，待確認後會再公告。

有鑑於雙北市已有多名警消、醫護因公染疫，盧秀燕也公布，自籌經費，撥發防疫補償金，若因執行「防疫公務」而確診者，補償金12萬元，因防疫公務而居家隔離者3萬元，盧秀燕也強調，這是目前全台最高的補償金額，但希望備而不用，大家平安。

(中時 )