嘉義縣今29日傳出一口氣增加4例本土確診案例，縣府公布足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今29日傳出一口氣增加4例本土確診案例，縣府公布足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今29日傳出一口氣增加4例本土確診案例，縣府公布足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今29日傳出一口氣增加4例本土確診案例，縣府公布足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今29日傳出一口氣增加4例本土確診案例，縣府公布足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

繼23日出現首例本土確診病例後，嘉義縣今29日傳出一口氣增加4例本土確診案例，第1個被發現染疫的案7550已插管治療，且他的兒子也確診，縣府定調是泡茶以及家族群聚感染，經衛生單位追查，並比較CT值指數，發現1名戶籍設新北市，還沒有案號，5月18日才從新北南下的患者有萬華足跡，研判該案從北部熱區往南移動，間接造成這波感染機率相當大。

中央流行疫情指揮中心今公布嘉縣4確診本土病例，全部集中在大林鎮，分別為67歲男(案7550)、70歲男（案7629）、88歲男（案7674），3人為堂兄弟群聚泡茶傳染，另37歲男（案7673），為案7550兒子，屬家庭群聚，另泡茶群聚4人全部確診，其中1人為新北案例，總計該起案件共造成5人確診。

縣府指出，新北個案因經常出入大林鎮某工程租屋處，接觸者眾，除針對工地緊急匡列接觸者24人，加上其他確診者家屬，全案共匡列接觸者48人，33人居家隔離，15人自主健康管理，目前已有44人完成採檢，結果全數陰性，另還有4人等報告中。

案7550，為60多歲男子，有慢性疾病史，住屋為傳統三合院，與2子女同住，近月餘多次與北部回鄉2親友群聚泡茶，15日出現咳嗽症狀，27日因呼吸喘就醫，採檢通報陽性確診，目前插管收治專責醫院治療中。

案7673為案7550之子，近兩周工作暫停因腳受傷在家休息，5月24、26兩日上午於某駕訓班學大卡車駕駛1小時，匡列駕訓班教練1人為接觸者，其餘時間多停留家中打電動，27日載父親至他縣市就醫，因父親確診由衛生局安排採檢，28日確診，匡列接觸者親屬，均入住防疫旅館。

案7629，1個多月前從台北中和返鄉，目前無特殊症狀，與案7550為堂兄弟，經常泡茶聊天，27日至大林某診所看診，28日由衛生局通知採檢後確診住院治療，外出均配戴口罩。

案7674夫妻同住，兒子每周回家探視，25日起出現輕微發燒不適，27日主動至斗南(火車站)快篩站接受篩檢，結果為陰性，因同為泡茶夥伴接觸者，列居家隔離採檢後確診，匡列接觸者兒子及太太2人，目前採檢中。

另1位住新北回嘉義確診者，經常北部與嘉義往返，於大林某工地租屋，空間較為密閉，共租屋24人，28日由衛生局全數安排採檢完畢結果為陰性，入住集中檢疫所居家隔離中，環保局和大林鎮清潔隊已完成周邊消毒。

(中時 )