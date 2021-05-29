防疫指揮官陳時中昨赴立法院朝野協商備詢時表示，機師檢疫期限放寬至「3＋11」天的會議，當天是由副指揮官陳宗彥主持，不過有媒體報導，決議放寬的會議是由陳時中於4月13日召開，陳宗彥當天並未出席。陳時中今改口表示，陳宗彥並未出席當天會議。對此，民眾黨立委邱臣遠痛批，陳時中在國會發言公然說謊，藐視國會，應該對不實資訊向國會及全體國人道歉，並盡速公布會議紀錄，給國人一個交代。

邱臣遠表示，陳時中給予國會立委不實資訊，錯誤引導國人對此事的觀念，甚至還甩鍋給副指揮官陳宗彥，要求陳時中必須對此向國會還有全體國人道歉。

針對機師檢疫期限放寬至「3＋11」天，邱臣遠說，到底當天會議討論的重點，有哪些專家參與，哪些專家提供什麼意見，會議由誰主責，指揮中心至今沒有說明清楚，要求盡速公布會議紀錄，這才是正確負責任的態度，不要一再閃躲問題。

(中時 )