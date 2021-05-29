桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊3名清潔隊員確診，29日新增1名案例，是清潔隊員的家人。桃園市長鄭文燦表示，目前擴大採檢188人，居家隔離185人。他說，擴大隔離、採檢是希望築起防疫防火牆，讓事件獲得控制，另外金沙酒店新增1名酒客確診。

鄭文燦表示，採持續疫調採檢方式，主要是希望用精準疫調、即時疫調。29日增加1位清潔隊員家人確診，目前已經188人擴大採檢，居家隔離185位，部分PCR採檢會在晚上出爐。目前龜山中隊3個隊部，該確診者的隊部已全數居家隔離，希望這次隊員確診，能擴大隔離採檢，築起防疫防火牆，讓事件獲得控制，也希望民眾放心。

衛生局長王文彥也說明，29日公布12人中，有7人感染源還在調查，有9人是家庭群聚感染，其餘10人獨立個案。他呼籲，傳統市場買菜避免久留、不要講話，登山健行步道、工地、職場也要注意。另外家庭成員彼此盡量戴口罩聊天，吃飯公筷母匙。

王文彥說明，首名確診隊員在24日有咳嗽、發燒現象，當時就立即隔離，也因為他目前屬於中重度，疫調還在進行中。對於感染源可能的原因，還在調查中。

至於金沙酒店群聚感染案，王也說，29日新增1名顧客確診，他在原本的匡列名單中。對於楊梅5起案例，有4人屬於家庭群聚，是原本1名長者確診，全家匡列後，4人採檢確診。

(中時 )